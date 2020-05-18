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Минздрав просит украинцев прислать свои предложения выхода из карантина

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В Минздраве призвали направлять предложения ослабления карантина
В Минздраве призвали направлять предложения ослабления карантина / УНН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инициировал общественные обсуждения требований к противоэпидемиологическим мероприятиям ослабления карантина. Предложения просят присылать к вечеру 19 мая.

Распоряжение опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.

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Как известно, с 22 мая в Украине снова ослабят карантин. Проект рекомендаций по работе детских садов, гостиниц, общественного транспорта, а также по проведению внешнего независимого оценивания – уже готов.

Но касаемо второго и третьего этапов выхода из карантина Минздрав просит украинцев присоединиться к общественным обсуждениям.

Куда присылать предложения

Свои предложения к временным рекомендациям присылайте на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 года: [email protected].

Какие проекты временных рекомендаций Минздрав сформировал:

  • В учреждениях дошкольного образования.
  • При проведении внешнего независимого оценивания.
  • При работе отелей.
  • При перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
  • В некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналуОслабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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