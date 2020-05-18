Минздрав просит украинцев прислать свои предложения выхода из карантина
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко инициировал общественные обсуждения требований к противоэпидемиологическим мероприятиям ослабления карантина. Предложения просят присылать к вечеру 19 мая.
Распоряжение опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.
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Как известно, с 22 мая в Украине снова ослабят карантин. Проект рекомендаций по работе детских садов, гостиниц, общественного транспорта, а также по проведению внешнего независимого оценивания – уже готов.
Но касаемо второго и третьего этапов выхода из карантина Минздрав просит украинцев присоединиться к общественным обсуждениям.
Куда присылать предложения
Свои предложения к временным рекомендациям присылайте на электронную почту до 18:00 19 мая 2020 года: [email protected].
Какие проекты временных рекомендаций Минздрав сформировал:
- В учреждениях дошкольного образования.
- При проведении внешнего независимого оценивания.
- При работе отелей.
- При перевозке пассажиров автомобильным транспортом.
- В некоторых заведениях физической культуры и спорта.
Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала
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