Минздрав разрешил производство аппаратов ИВЛ, которые опасны и не являются аппаратами ИВЛ

13 мая Максим Степанов заявил, что Минздрав разрешил госпредприятию "Новатор" производить аппараты искусственной вентиляции легких. В предприятии сообщили, что готовы производить 10 тысяч аппаратов в месяц по цене всего 20 тысяч за единицу.

На самом деле аппараты ИВЛ, о которых говорил Степанов, – это мешок Амбу, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Это базовый аппарат для искусственной вентиляции легких, который может применяться только кратковременно. А именно для экстренной помощи до того, как человека подключат к механическому аппарату ИВЛ.

Обычно он работает от нажатия руки на специальный мешок, который наполняется воздухом. Во время каждого нажатия воздух буквально выталкивается в легкие человека через специальную маску, которая прилегает к лицу. Иногда случаются механизированные версии аппарата, когда нажатие производит не медработник, а специальная педаль или ручка.

При использовании аппаратов ИВЛ можно не только насыщать легкие кислородом, но и выводить из них углекислый газ. Также можно регулировать многие показатели, среди них: скорость, объем и частоту поступления кислорода, концентрацию, состав, температуру и влажность. Как и другие специализированные медицинские приборы, аппараты ИВЛ достаточно дорогие. Обычно их цена достигает нескольких десятков тысяч долларов США за единицу.

В отличие от аппарата ИВЛ, мешок Амбу никак не регулируется, не подстраивается под каждого пациента, он не выводит из легких углекислый газ. То есть аппарат ИВЛ может по-разному использоваться в зависимости от ситуации и он имеет множество функций, а мешок Амбу только загоняет воздух в легкие и врач не может видеть, сколько и под каким давлением загоняет воздух, хватает ли человеку кислорода или его много. При долгом использовании мешок Амбу опасен как для взрослых, так и для детей, ведь повышает риски травмирования легких.

Если коротко – выглядит так, что Минздрав Украины вместе со своими "экспертами" фактически дали разрешение на производство оборудования, которое не требуется, а его использование может быть опасным для пациентов! Очередное одобрение расходования средств налогоплательщиков и новое пространство для проведения коррупционных сделок,

– заявила Супрун.

Супрун подчеркнула, что этот аппарат не только ненужный в лечении пациентов с коронавирусом, но и может ухудшить их состояние. Также она добавила, что за рубежом мешок Амбу стоит менее 500 долларов, что почти вдвое дешевле озвученной суммы компанией "Новатор".

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