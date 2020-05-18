Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука

Ученые продолжают исследовать природу возбудителя коронавирусной болезни. Появляются новые данные о способности вируса выживать в тех или иных условиях. Информацию о том, что COVID-19 способны уничтожить высокая температура или теплый климат сейчас активно обсуждают эпидемиологи всего мира. Что с этого правда, а что нет, рассказываем дальше.

Сейчас делать однозначные выводы относительно того, как на распространение COVID-19 влияют погодные условия – рано, ведь исследований по этой теме не так много, а те, которые есть, не имеют окончательных выводов и доказательности. Редакция Здоровье 24 изучила главные исследования по этой теме.

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О влиянии погодных условий на коронавирус

Как пишет Washington Post, новые исследования действительно несколько усилили гипотезу о том, что летняя жара, влажность, солнечный свет при условии соблюдения санэпидемиологических мероприятий должны замедлить распространение коронавирусной болезни, но точно погодные условия не смогут остановить или уничтожить COVID-19.

CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний в США) в своих рекомендациях отметил, что пока неизвестно, как погода и температура влияют на распространение COVID-19.

Коронавирусы, как правило, имеют высшую жизнеспособность в течение коротких периодов времени при высоких внешних температурах и повышенной влажности, чем в прохладных и условиях сухого климата. Однако мы не имеем прямых данных о именно этого типа коронавируса.

CDC призывает людей придерживаться официальных рекомендаций независимо от температуры. Многие случаи коронавирусной болезни регистрируют и в странах с теплым климатом.



Теплая погода не погубит коронавирус / Фото Unsplash

Официальные данные о связи погоды и COVID-19

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 может передаваться в регионах с жарким и влажным климатом.

Воздействие солнца или температуры выше 25 градусов не меняет способности к заражению возбудителя COVID-19, а именно вируса SARS-CoV-2. То есть, искусственно находиться под воздействием высоких температур нет смысла.

Кроме того, ультрафиолет тоже никак не влияет на способность коронавируса выживать. ВОЗ отметила, что ультрафиолетовые (УФ) лампы не следует использовать для дезинфекции рук или других участков кожи, это может быть опасно и точно не сможет остановить распространение коронавирусной инфекции.

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Морская соль в борьбе с коронавирусом

Полоскание горла соленой водой убивает вирус – это ложная и нелепая мысль. В частности, в ВОЗ объяснили, что нет никаких доказательств, которые бы доказывали, что соленая вода обезвреживает коронавирус в организме.

Это был популярный фейк, мол, прежде чем попасть в легкие, вирус остается в горле в течение четырех дней, и в это время человек начинает кашлять и чувствовать боль в горле. Если человек будет пить много воды, или полоскать теплой водой, а еще лучше солевым раствором или с добавлением уксуса, вирус погибнет.

Но это бред, его уже давно опровергли. В частности, отверг эту гипотезу Институт Джона Хопкинса.

То же касается регулярного промывания носа солевым раствором. ВОЗ отмечает, что нет доказательств того, что регулярное проведение такой процедуры способно защитить людей от заражения новым коронавирусом

Действительно, есть несколько ограниченных доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Однако регулярное промывание носа не доказало своей эффективности в случае респираторных инфекций.

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Без соблюдения социальной дистанции риск заражения COVID-19 высокий / Фото Unsplash

Исследований о том, что морская соль не как внутреннее профилактическое средство, а как способ отдыха у водоема, который поможет уменьшить риски заражения инфекцией, мы не нашли. Ни данных, которые бы доказывали, что это правда, ни наоборот.

Но логично предположить, что если внутренний прием солевого раствора никак не влияет на способность человека заразиться COVID-19, то и внешне это не имеет никакого влияния.

В чем парадокс?

Сегодня, 18 мая Министерство здравоохранения заявило, что после консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней, они могут сказать, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Впрочем, как показывают исследования, приведенные выше, научной обоснованности такие данные не имеют, а являются скорее дезинформацией.

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