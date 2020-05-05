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Минздрав анонсировал разработку государственных стандартов оказания медицинской помощи

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Глава Минздрава Максим Степанов
Глава Минздрава Максим Степанов / Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения начали разработку и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и специалистов отрасли.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 5 мая.

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По состоянию на 5 мая в Украине подтвердили 12 697 случаев коронавируса, из них 316 закончились летально. 1 875 человек выздоровели.

По словам Степанова, сейчас в Украине этих государственных стандартов не существует.

"То есть мы предоставляем медицинскую помощь, не имея стандартов оказания этой медпомощи", – сказал глава Минздрава.

Он добавил, что на основе полученных данных Минздрав позже разработает тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

Они будут ориентироваться на рыночные заработные платы для работников отрасли... Это будет настоящее обеспечение медицинской помощи,
– отметил Степанов.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Медицина Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Максим Степанов Лечение Здоровье
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