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Минздрав блокирует второй этап медицинской реформы

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Минздрав отменил второй этап медреформы
Минздрав отменил второй этап медреформы / Unsplash

Министерство здравоохранения с 1 июня меняет финансирование медицинских учреждений. Это останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Максим Степанов
“До 1 июня мы введем такие принципы финансирования, поэтому Минздрав срочно готовит изменения в ряд правовых актов. В которых будет предусмотрено, что все учреждения здравоохранения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из государственного бюджета не меньше, чем в 2019 году”.

Также в ведомстве решили оставить главным закупщиком Национальную службу здоровья Украины. То есть все финансирование будет идти через НСЗУ.

С 1 июня будут финансироваться дополнительно следующие пакеты: первичная, экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях и четыре пакета для лечения COVID-19,
– сказал Степанов.

Что это значит?

По принципу медицинской реформы, с 1 апреля больше денег должны получить крупные и успешные клиники, которые предоставляют качественные медицинские услуги и поэтому у них больший поток пациентов.

Такое финансирование создавало здоровую конкуренцию между врачами и учреждениями и стимулировало предоставлять качественные услуги и учиться новому Это все отменяют и планируют начислять деньги, как в прошлом году.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Максим Степанов Медицина Бюджет Новости Здоровье Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение
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