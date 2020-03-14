Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через смс-сообщения: детали
Министерство здравоохранения будет информировать украинцев о мерах борьбы с коронавирусом с помощью смс-сообщений.
Решение принято на внеочередном заседании Кабмина 14 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Министр здравоохранения Илья Емец рассказал, что это будут короткие и четкие инструкции. В них пропишут правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом.
Техническое исполнение этого решения премьер-министр Денис Шмыгаль возложил на Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины, которые проведут переговоры с операторами мобильных сетей.
В Украине до 3 апреля продолжается карантин из-за возможного распространения коронавируса. Заболевания подтвердили у 3 человек: у двух жителей Черновцов и у умершей женщины с Житомирщины.