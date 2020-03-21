Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам против коронавируса

Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения студентов-медиков на помощь украинским врачам. Говорится о помощи в уходе за больными и борьбе с эпидемией коронавируса.

Такую идею озвучил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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Сейчас мы дополнительно отрабатываем возможность привлечения студентов 5-6 курсов и интернов на усиление врачам. Мы будем принимать меры, чтобы так и сделать,

– заверил Виктор Ляшко.

Кроме того, заместитель главы Минздрава заверил, что превентивные меры позволят гарантировать предоставление медицинской помощи тем группам населения, которые будут больше всего в ней нуждаться.

Работа украинских врачей в условиях эпидемии: коротко

В Украине до 3 апреля действует карантин, в условиях которого большинство населения, за исключением, в частности, медиков призывают оставаться дома. Сами же медики запустили флешмоб: "Мы остаемся здесь для вас – пожалуйста, оставайтесь дома для нас".