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Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам против коронавируса

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Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения студентов-медиков на помощь украинским врачам. Говорится о помощи в уходе за больными и борьбе с эпидемией коронавируса.

Такую идею озвучил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире проекта "Свобода слова Савика Шустера".

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Сейчас мы дополнительно отрабатываем возможность привлечения студентов 5-6 курсов и интернов на усиление врачам. Мы будем принимать меры, чтобы так и сделать,
– заверил Виктор Ляшко.

Кроме того, заместитель главы Минздрава заверил, что превентивные меры позволят гарантировать предоставление медицинской помощи тем группам населения, которые будут больше всего в ней нуждаться.

Работа украинских врачей в условиях эпидемии: коротко

В Украине до 3 апреля действует карантин, в условиях которого большинство населения, за исключением, в частности, медиков призывают оставаться дома. Сами же медики запустили флешмоб: "Мы остаемся здесь для вас – пожалуйста, оставайтесь дома для нас".

В украинской власти уже пообещали тем врачам, которые непосредственно будут работать с больными коронавирусом, премии в размере 200% от зарплаты, а из-за проблем с общественным транспортом во Львове и Киеве медиков бесплатно будет возить такси.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Высшее образование Учеба Студенты Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Лечение
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