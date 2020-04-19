Минздрав хочет закупить Ремдесивир для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения хочет закупить экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир, который используют при лечении коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Читайте также Ремдесивир улучшил состояние 2/3 больных коронавирусом: что известно о препарате

Степанов сказал, что Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат в Украину.

"Ремдесивир – это лекарственное средство было включено в наш протокол лечения, который мы утвердили сразу после моего прихода на должность. Это противовирусное лекарственное средство, которое производит одна из американских компаний. Он в свое время был применен для лечения вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши", – сказал глава Минздрава.

Он добавил, что во время составления протокола лечения коронавируса украинские врачи брали пример со своих американских и европейских коллег, которые используют это лекарственное средство, и он должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

Что известно о Ремдесивире Лекарства, которые разработала американская компания Gilead Sciences, вводят внутривенно, Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.



Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. Первые полноценные результаты ожидают получить в середине апреля, но на Ремдесивир уже возлагают большие надежды. В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.