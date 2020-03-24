Минздрав инициирует расследование относительно "Медицинских закупок Украины"

Министр здравоохранения Илья Емец заявил о начале расследования ситуации на государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" касательно блокирования закупок товаров противодействия коронавирусу.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава . В сообщении Минздрава говорится, что Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины".

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Почему начали расследование

Минздрав решил начать расследование в отношении государственного предприятия "Медзакупки Украины" после публикации генерального директора предприятия Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

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