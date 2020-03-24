24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Минздрав инициирует расследование относительно "Медицинских закупок Украины"

- Читати новину українською

Министр здравоохранения Илья Емец заявил о начале расследования ситуации на государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" касательно блокирования закупок товаров противодействия коронавирусу.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава . В сообщении Минздрава говорится, что Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины".

Читайте также: Минздрав просит депутатов ввести чрезвычайное положение в Украине

Почему начали расследование

Минздрав решил начать расследование в отношении государственного предприятия "Медзакупки Украины" после публикации генерального директора предприятия Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Чрезвычайное положение в Украине: что значит закон и как жить в его условиях
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Расследования Лекарства Министерство здравоохранения Украины Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук