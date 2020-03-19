Минздрав изменит алгоритмы обнаружения коронавируса, – Ляшко

В ближайшее время в Украину поступит миллион тестов на выявление коронавируса Covid-19. Это позволит Минздраву изменить алгоритмы обнаружения и противодействия коронавирусу.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

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Суббота-воскресенье ожидаем новую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, которые позволят провести более миллиона исследований,

– отметил Ляшко.

Также в Минздраве заявили, что в Украине введут новые алгоритмы противодействия коронавирусу. Это будет возможным после увеличения количества тестов.

Что надо знать о тестах на коронавирус

Их два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у вас возьмут кровь из пальца и уже через 10 мин вы будете знать результат. Он определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР или PCR) – экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций желаемых фрагментов ДНК в биологическом материале (пробе).

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