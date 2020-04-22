Минздрав объяснил, почему в 2020 году могут снизить зарплаты медиков

Увеличение заработной платы медицинским работникам возможно лишь в тех заведениях, где нет дефицита финансирования. При этом работникам больниц, где есть недофинансирование, заработные платы могут наоборот снизить.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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Глава Максим Степанов "В тех заведениях, которые испытывают недостаток финансирования может быть повышение уровня заработной платы. Это будет решаться на уровне руководства конкретного заведения. Что касается 984 больниц, которые имеют дефицит финансирования, то у них может быть снижение заработных плат".

Он добавил, что в заведениях с дефицитом финансирования также могут произойти сокращения медиков. Поэтому, по его словам, необходимо вносить определенные изменения в имплементации второго этапа медицинской реформы, чтобы этого избежать.

Преимущества медицинской реформы

Бесплатное оказание услуг для украинцев.

Доступность (высококачественная помощь любого специалиста доступна при наличии страхового полиса).

Мотивация (финансовая мотивация лучших специалистов: кто лучше лечит – больше получает).

Дополнительные финансы (прозрачное выявление возможных источников финансового обеспечения страховой модели).

Беспристрастность (функция подготовки кадров переходит к профессионалам, как следствие – прозрачное и незаангажированное лицензирование и сертификация).

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