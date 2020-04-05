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Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусом

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Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусом / Getty Images

В Минздраве определили перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве на телеграмм-канале "Коронавирус_инфо". Госпитализированные с подтвержденным коронавирусом должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния.

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Те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, должны не контактировать с инфицированными COVID-19 лицами и безопасно проходить лечение.

В Минздраве подтвердили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

"Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ", – сказали в Минздраве.

Со списком больниц можно ознакомиться на сайте НСЗУ.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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