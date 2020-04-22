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Минздрав определил порядок проведения профилактических прививок в условиях пандемии COVID-19

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Можно ли делать прививки в период карантина / Иллюстративное фото

Главный санврач страны и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко подписал соответствующее постановление, как проводить прививки в период пандемии коронавируса.

О порядке проведения прививок в условиях пандемии сообщает Интерфакс-Украина.

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В постановлении говорится, что во время пандемии руководители медицинских учреждений должны обеспечить доступ к экстренной вакцинации и вакцинации по эпидемическим показаниям. Также медицинским учреждениям приказали обеспечить строгое соблюдение правил инфекционного контроля при проведении профилактических прививок.

Кроме того, в постановлении рекомендуют позаботиться о сокращении количества контактов и частоты посещений учреждений здравоохранения.

Зато людям, которые являются контактными лицами больных коронавирусом или находятся в самоизоляции или обсервации из-за COVID-19, профилактические прививки можно сделать не ранее, чем после окончания срока самоизоляции или обсервации.

Также в постановлении говорится о том, что в условиях пандемии структурные подразделения здравоохранения должны объяснять населению целесообразность и особенности проведения мероприятий по иммунопрофилактике.

Календар профілактичних щеплень
Календарь профилактических прививок

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Вакцинация Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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