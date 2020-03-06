Емец хочет, чтобы НСЗУ занималась медицинским страхованием
Новый глава Министерства здравоохранения заявил, что намерен превратить Национальную службу здоровья Украины в службу, которая будет заниматься медицинскими страхованиями. Он считает необходимым предоставить украинцам такое страхование на государственном уровне.
Об этом Емец заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" в эфире 1+1.
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На вопрос, собирается ли новая команда Минздрава отменить Национальную службу здоровья Украины, новый глава министерства ответил, что никакой отмены не будет. Вместе с тем он добавил, что планирует изменить название и функцию НСЗУ.
Емец добавил, что каждый человек имеет право на страховую медицину на государственном уровне. "Первое, что мы должны сделать, это страховая медицина", – заявил он.
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