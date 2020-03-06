Емец хочет, чтобы НСЗУ занималась медицинским страхованием

Новый глава Министерства здравоохранения заявил, что намерен превратить Национальную службу здоровья Украины в службу, которая будет заниматься медицинскими страхованиями. Он считает необходимым предоставить украинцам такое страхование на государственном уровне.

Об этом Емец заявил в эфире политического ток-шоу "Право на власть" в эфире 1+1.

К теме: Емец о медреформе: если пациент или врач будет против – ее не будет

На вопрос, собирается ли новая команда Минздрава отменить Национальную службу здоровья Украины, новый глава министерства ответил, что никакой отмены не будет. Вместе с тем он добавил, что планирует изменить название и функцию НСЗУ.

Илья Емец – глава Минздрава “Ни в коем случае отмены (НСЗУ, – ред.) не будет… Только название и функцию поменять, чтобы это был страховой полис сначала базового уровня, затем второго уровня, затем третьего уровня”.

Емец добавил, что каждый человек имеет право на страховую медицину на государственном уровне. "Первое, что мы должны сделать, это страховая медицина", – заявил он.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.