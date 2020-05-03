Минздрав планирует увеличить тестирование на COVID-19 до 20 – 25 тысяч в течение мая

Министерство здравоохранения планирует увеличить количество тестирований в Украине до 20 – 25 тысяч за сутки. В Минздраве надеются осуществить это в течение мая.

За апрель количество тестирований украинцев увеличилось с 700 до 7 тысяч в сутки. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Он добавил, что в ближайших планах Минздрава – увеличение суточных тестов до 10 тысяч. Степанов заверил, что лаборатории к этому готовы.

В то же время за средства Стабилизационного фонда и доноров Минздрав планирует дополнительно закупить ПЦР системы.

В Украине тестирование на коронавирус проводят прежде всего:

людям, имеющим симптомы ОРВИ или больным пневмонией;

вернувшимся из стран, где повышен эпидемиологический уровень;

тем, кто проживает в одном доме с больным COVID-19;

медработникам (в частности тем, кто контактирует с больными COVID-19 или телами умерших от этой болезни).

Обратите внимание! Сейчас, по данным Worldometer, Украина – на последнем месте среди европейских стран по количеству проведенных тестов на 1 миллион населения. Для сравнения, этот показатель в Литве составляет 46 121 (общее количество 125 555), Португалии 38 814 (всего 395 771), Италии 31 603 (всего 1 910 761), Великобритании 12 058 (всего 818 539).



Тесты на коронавирус и их цена в Украине / Инфографика 24 канала