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Минздрав предостерегает от псевдолекарств, которые обещают вылечить коронавирус

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Министерство здравоохранения отмечает – пока в мире не существует лекарств от коронавируса. В то же время в сети появляется реклама от мошенников, которые продают псевдолекарства.

МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати, про це повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Ліки проти коронавірусу: вчені заявили, що знайшли антитіло

Там наголошують, що лише лікарі мають "чіткий алгоритм дій на всі випадки".

У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю,
– мовиться у повідомленні.

До теми! Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші. Краще прийняти парацетамол, оскільки інші можуть погіршити ситуацію.

Яка ситуація в Україні із коронавірусом

Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка, на жаль, померла. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях. 

  • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
  • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
  • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
  • Ця заборона наразі не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
  • Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
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Автор: Ирина Юрковская
Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Лекарства Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Медицина Новости Украины Новости политики
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