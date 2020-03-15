Минздрав предостерегает от псевдолекарств, которые обещают вылечить коронавирус

Министерство здравоохранения отмечает – пока в мире не существует лекарств от коронавируса. В то же время в сети появляется реклама от мошенников, которые продают псевдолекарства.

МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати, про це повідомляє пресслужба відомства.

Важливо Ліки проти коронавірусу: вчені заявили, що знайшли антитіло

Там наголошують, що лише лікарі мають "чіткий алгоритм дій на всі випадки".

У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю,

– мовиться у повідомленні.

До теми! Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші. Краще прийняти парацетамол, оскільки інші можуть погіршити ситуацію.

Яка ситуація в Україні із коронавірусом

Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка, на жаль, померла. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях.