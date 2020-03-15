Минздрав предостерегает от псевдолекарств, которые обещают вылечить коронавирус
Министерство здравоохранения отмечает – пока в мире не существует лекарств от коронавируса. В то же время в сети появляется реклама от мошенников, которые продают псевдолекарства.
МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації та не купувати сумнівні препарати, про це повідомляє пресслужба відомства.
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Там наголошують, що лише лікарі мають "чіткий алгоритм дій на всі випадки".
У разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнту в ізоляції надається симптоматичне лікування. Наразі в світі не існує спеціальних ліків від COVID-19. Будьте пильними, не займайтеся самолікуванням та при перших симптомах ГРВІ зателефонуйте своєму сімейному лікарю,
– мовиться у повідомленні.
До теми! Глава МОЗ Франції Олів'є Веран наголосив, що в разі захворювання COVID-19 не можна приймати протизапальні ліки – ібупрофен, кортизон і інші. Краще прийняти парацетамол, оскільки інші можуть погіршити ситуацію.
Яка ситуація в Україні із коронавірусом
Наразі в Україні є 3 зафіксовані випадки захворювання коронавірусом. Серед них – 71-річна жителька Житомирщини, яка, на жаль, померла. Інші два підтверджених випадки – у Чернівцях.
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.
- Ця заборона наразі не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
- Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.