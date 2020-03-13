Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает
Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о повышении эффективности борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее министр инициировал внеочередное заседание Верховной Рады Украины для его принятия.
О презентации нового законопроекта в телеграмм-канале сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Важно В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина из Радомышля: детали
Что предусматривает законопроект:
- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом:
по прогнозу Минздрава, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
- Возможность работникам выполнять работу из дома.
- Запрет на проведение массовых мероприятий на 200 человек.
- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина из-за коронавируса.
- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
- Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.
Что Емец ранее говорил об этом законопроекте?Министр здравоохранения Украины Илья Емец ранее заявил о необходимости провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять законопроект о мерах борьбы с коронавирусом.
Он отметил, что власть должна защитить Украину от эпидемии и минимизировать возможность распространения инфекции.
Коронавирус в Украине: самое важное
По состоянию на 13 марта в Украине есть только два подтвержденных случая заболевания коронавирусом – оба в Черновцах. Также подтверждено заболевание было и у 71-летней женщины из Радомышля. Но, к сожалению, из-за болезни она умерла.
Как защититься от коронавируса: смотрите видео