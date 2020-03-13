24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Минздрав представил законопроект о борьбе с коронавирусом: что он предусматривает

- Читати новину українською

Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о повышении эффективности борьбы с эпидемией коронавируса. Ранее министр инициировал внеочередное заседание Верховной Рады Украины для его принятия.

О презентации нового законопроекта в телеграмм-канале сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Важно В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина из Радомышля: детали

Что предусматривает законопроект:

  • Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом:
    по прогнозу Минздрава, это позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.
  • Возможность работникам выполнять работу из дома.
  • Запрет на проведение массовых мероприятий на 200 человек.
  • Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время карантина из-за коронавируса.
  • Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины.
  • Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Что Емец ранее говорил об этом законопроекте?Министр здравоохранения Украины Илья Емец ранее заявил о необходимости провести внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы принять законопроект о мерах борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что власть должна защитить Украину от эпидемии и минимизировать возможность распространения инфекции.

Коронавирус в Украине: самое важное

По состоянию на 13 марта в Украине есть только два подтвержденных случая заболевания коронавирусом – оба в Черновцах. Также подтверждено заболевание было и у 71-летней женщины из Радомышля. Но, к сожалению, из-за болезни она умерла.

Как защититься от коронавируса: смотрите видео

 

Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
сегодня
Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Илья Емец Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Законодательство
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 17:10 Как сохранять здоровый сон: советы специалиста
Юлія Девда
сегодня 12:30 Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Євгенія Мазур
12 марта 10:45 Самые опасные пандемии, которые пережило человечество: как с ними боролись и последствия
Анастасія Лукашевська
11 марта 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
11 марта 18:55 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук