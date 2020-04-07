Минздрав прокомментировал обвинения, что в выходные проводят меньше тестов на коронавирус

В Минздраве отрицают, что меньшее количество новых случаев инфицирования COVID-19 связано с тем, что в выходные делают меньше тестов.

Об этом в эфире hromadske заявил Роман Родына, начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС.

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По словам эпидемиолога, за сутки в Украине делают ориентировочно 1000-1200 тестов.

Наши лаборатории в состоянии повышенной готовности, они работают. Несколько лабораторий вообще работают круглосуточно. Нет, такого на самом деле не было (что в воскресенье делают меньше тестов – ред.), есть график дежурств, и лаборатории работают в режиме 24/7,

– заявил Роман Родына.

В частности, за сутки 6 апреля в Украине протестировали 1 409 людей с подозрением на коронавирус.

Также в ЦОЗ отметили определенную тенденцию к снижению количества новых случаев заражения в Украине.

Если раньше регистрировали около 150-160 подтвержденных случаев, то сейчас регистрируют меньше – где-то 130-140. То есть, рост заболеваемости стабилизировался и началась тенденция к уменьшению количества положительных тестов.



Как тестируют на коронавирус/Инфографика 24 Канала

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