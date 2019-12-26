Минздрав раскритиковали за некорректные рекомендации употребления сахара

Недавно Минздрав рекомендовал украинцам ограничить употребление сахара до 5% от общего количества потребленных калорий, заменить сладости "естественным зефиром" и читать этикетки продуктов. Известная диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что такие рекомендации только вводят в заблуждение и могут навредить здоровью.

Диетолог Оксана Скиталинская раскритиковала рекомендации Минздрава по употреблению сладостей и отметила, что ни один из тех советов на самом деле не работает.

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О 5% сахара

Первая рекомендация касалась ограничения уровня сахара до 5% от общего количества потребленных калорий.

Во-первых, сколько это – 5% от общего количества потребленных калорий?

В большинстве люди понятия не имеют сколько это. Но главное, что фокус надо делать совсем не на этом.

Значительное количество сахара поступает в наш организм незаметно/Фото:Unsplash

Оксана Скиталинская Потому что 5% для активного человека – это одно, а для офисной сидячей, с инсулинорезистентностью (а таких – может и все 50%) – совсем другое. А если у человека нездоровый рацион и состоит из булочек, вареников, пельменей, майонеза, жареных котлет? То тоже 5% считать? А если он переедает тех калорий? А большинство переедает, хотя не понимают этого”.

В рекомендациях говорится о том, что следует потреблять в день не больше пяти чайных ложек "свободного" сахара.

Впрочем, здесь стоит понимать, что это очень условно, ибо значительная часть сахара поступит в организм с макаронами, пельменями, варениками, блинами, оладьями, сырниками – всем, где есть мука, но люди даже не учитывают этого.

Дотошно считать калории тоже не нужно. А чтобы не "перебрать" с ними, надо выбирать природные продукты – овощи, ягоды, каши, белковые продукты (яйца, кисломолочные, бобовые), орехи – это здоровые и не чрезмерные калории. А большинство переработанной, концентрированной пищи и напитков (если это не вода) – чрезмерные калории.

Лучшим и единственно безопасным десертом являются фрукты/Фото: Unsplash

Альтернатива – вымышленный "натуральный зефир"

Следующая рекомендация Минздрава касалась замены конфет альтернативными сладостями. Сначала приведен перечень фруктов и сухофруктов, ни словом не упомянуты ягоды, а затем указаны смузи, пастила, "натуральный" зефир.

Диетолог рассказала, в чем здесь проблема и недостаток.

Много людей делают смузи очень сладкими, потому что кладут бананы, мед и сухофрукты. Пастила – такой же концентрированный сахар, как и другие сладости. И скачок инсулина такая пастила дает существенный.

А вот что такое "натуральный зефир"? Это ягода или фрукт? Где оно растет?



Натурального зефира просто не существует/Фото: Unsplash

Оксана навела иронические теории происхождения "натурального зефира"

"В этом году был собран небывалый урожай натурального зефира".

"В супермаркетах появился мороженый натуральный зефир".

"Украинцы консервируют, сушат, квасят натуральный зефир".

Оксана Скиталинская “ Чтобы не запутывать людей и не усложнять им жизнь, а облегчать и действительно помогать им становиться здоровыми, надо четко сказать: замените сахар на ягоды, фрукты и десерты на их основе без добавления сахара и меда”.



Десерты с добавлением сахара или меда не могут быть полезными/Фото:Unsplash

О трансжирах

"Откажитесь от потребления пищи с трансжирами – читайте этикетки" – рекомендация Минздрава,

Оксана Скиталинская объяснила, что, во-первых, этикетки, как правило, не "читабельны", там с лупой не прочитаешь. Во-вторых, никакой производитель не пишет "трансжир", а называет его разными названиями – "с добавлением растительных жиров" масло, "гидрогенизированное растительное масло" и тп.

Поэтому нужно написать, что ВСЕ полуфабрикаты (перечислить) содержат, сырные продукты и все кондитерские изделия (печенья, конфеты с помадкой и тд).

Время от времени можно и картошечки жареной съесть, с квашеной капусточкой и селедкой, и съесть кусочек торта и выпить шампанское.

Но должна быть система!