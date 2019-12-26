Минздрав раскритиковали за некорректные рекомендации употребления сахара
Недавно Минздрав рекомендовал украинцам ограничить употребление сахара до 5% от общего количества потребленных калорий, заменить сладости "естественным зефиром" и читать этикетки продуктов. Известная диетолог Оксана Скиталинская рассказала, что такие рекомендации только вводят в заблуждение и могут навредить здоровью.
Диетолог Оксана Скиталинская раскритиковала рекомендации Минздрава по употреблению сладостей и отметила, что ни один из тех советов на самом деле не работает.
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О 5% сахара
Первая рекомендация касалась ограничения уровня сахара до 5% от общего количества потребленных калорий.
Во-первых, сколько это – 5% от общего количества потребленных калорий?
В большинстве люди понятия не имеют сколько это. Но главное, что фокус надо делать совсем не на этом.
Значительное количество сахара поступает в наш организм незаметно/Фото:Unsplash
А если у человека нездоровый рацион и состоит из булочек, вареников, пельменей, майонеза, жареных котлет? То тоже 5% считать?
А если он переедает тех калорий? А большинство переедает, хотя не понимают этого”.
В рекомендациях говорится о том, что следует потреблять в день не больше пяти чайных ложек "свободного" сахара.
Впрочем, здесь стоит понимать, что это очень условно, ибо значительная часть сахара поступит в организм с макаронами, пельменями, варениками, блинами, оладьями, сырниками – всем, где есть мука, но люди даже не учитывают этого.
Дотошно считать калории тоже не нужно. А чтобы не "перебрать" с ними, надо выбирать природные продукты – овощи, ягоды, каши, белковые продукты (яйца, кисломолочные, бобовые), орехи – это здоровые и не чрезмерные калории. А большинство переработанной, концентрированной пищи и напитков (если это не вода) – чрезмерные калории.
Лучшим и единственно безопасным десертом являются фрукты/Фото: Unsplash
Альтернатива – вымышленный "натуральный зефир"
Следующая рекомендация Минздрава касалась замены конфет альтернативными сладостями. Сначала приведен перечень фруктов и сухофруктов, ни словом не упомянуты ягоды, а затем указаны смузи, пастила, "натуральный" зефир.
Диетолог рассказала, в чем здесь проблема и недостаток.
Много людей делают смузи очень сладкими, потому что кладут бананы, мед и сухофрукты. Пастила – такой же концентрированный сахар, как и другие сладости. И скачок инсулина такая пастила дает существенный.
А вот что такое "натуральный зефир"? Это ягода или фрукт? Где оно растет?
Натурального зефира просто не существует/Фото: Unsplash
Оксана навела иронические теории происхождения "натурального зефира"
"В этом году был собран небывалый урожай натурального зефира".
"В супермаркетах появился мороженый натуральный зефир".
"Украинцы консервируют, сушат, квасят натуральный зефир".
Десерты с добавлением сахара или меда не могут быть полезными/Фото:Unsplash
О трансжирах
"Откажитесь от потребления пищи с трансжирами – читайте этикетки" – рекомендация Минздрава,
Оксана Скиталинская объяснила, что, во-первых, этикетки, как правило, не "читабельны", там с лупой не прочитаешь. Во-вторых, никакой производитель не пишет "трансжир", а называет его разными названиями – "с добавлением растительных жиров" масло, "гидрогенизированное растительное масло" и тп.
Поэтому нужно написать, что ВСЕ полуфабрикаты (перечислить) содержат, сырные продукты и все кондитерские изделия (печенья, конфеты с помадкой и тд).
Время от времени можно и картошечки жареной съесть, с квашеной капусточкой и селедкой, и съесть кусочек торта и выпить шампанское.
Но должна быть система!
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