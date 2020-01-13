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Минздрав распределил в регионы новую партию лекарств против рака молочной железы

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Минздрав распределил в регионы новую партию лекарств против рака молочной железы / Unsplash

Министерство здравоохранения Украины подписало соответствующий приказ о распределении лекарств 10 января, а общая стоимость закупленного препарата средствами госбюджета 2018 года – 140,855 миллиона гривен.

Минздрав распределил между регионами 37,197 флаконов препарата "Онтрузант" (Трастузумаб) производства компании "Биоген" (Дания) (заявитель – "Самсунг Биоепис", Нидерланды). Об этом говорится на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Так, 8,248 упаковок распределено в Киев, 6,486 – во Львовскую, 3,633 – Днепропетровскую области. Кроме того, еще 490 упаковок распределено в Национальный институт рака (НИР).

Добавим, ежегодно в мире регистрируется 14 миллионов новых случаев рака, из которых 140 тысяч приходятся на Украину. Самой распространенной формой злокачественной онкологии среди женщин является рак молочной железы.


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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье
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