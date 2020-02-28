Минздрав рассматривает возможность эвакуации украинцев из Японии
Украина рассматривает возможность эвакуации здоровых украинцев с круизного лайнера Diamond Princess. Известно, что такой возможностью может воспользоваться 21 украинец с судна.
Известно, что с самого начала на борту судна находилось 25 украинцев. 4 из них госпитализировали в связи с болезнью, рассказал заместитель главы Минзрава Виктор Ляшко во время брифинга.
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Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинцев с лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнул коронавирус.
Все остальные (здоровые украинцы, – ред.) находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривали вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле,
– заявил Ляшко.
Рассматривается возможность эвакуации украинцев из Японии / Фото: Twitter
Что известно о вспышке коронавируса на лайнере
- На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.
- По состоянию на 26 февраля, среди пассажиров лайнера количество инфицированных коронавирусом Covid-2019 – 705 человек.
- 17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19.
- Власти Японии отметили, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству.
- Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.
- 9 февраля установили первые 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще про шестерых лиц, которых госпитализировали из-за болезни коронавирусом, в частности украинца.
- Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.
27 февраля борт покинул последний пассажир лайнера. 150 членов экипажа высадят в течение нескольких следующих дней. После того, как они покинут корабль, их поместят на карантин на 14 дней.
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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