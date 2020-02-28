Минздрав рассматривает возможность эвакуации украинцев из Японии

Украина рассматривает возможность эвакуации здоровых украинцев с круизного лайнера Diamond Princess. Известно, что такой возможностью может воспользоваться 21 украинец с судна.

Известно, что с самого начала на борту судна находилось 25 украинцев. 4 из них госпитализировали в связи с болезнью, рассказал заместитель главы Минзрава Виктор Ляшко во время брифинга.

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Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос эвакуации украинцев с лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнул коронавирус.

Все остальные (здоровые украинцы, – ред.) находятся на карантине, в изоляции или на борту судна. С ними имеем постоянный контакт, МИД с ними постоянно контактирует. Также рассматривали вопрос и предлагали украинцам рассмотреть возможности эвакуации их из Японии в Украину. Пока мы не получили согласия, но вопрос на контроле,

– заявил Ляшко.



Рассматривается возможность эвакуации украинцев из Японии / Фото: Twitter

Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess было 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

По состоянию на 26 февраля, среди пассажиров лайнера количество инфицированных коронавирусом Covid-2019 – 705 человек.

17 января США эвакуировали 300 своих граждан, и у 14 из них обнаружили коронавирус Covid-19.

Власти Японии отметили, что если другие страны также захотят забрать своих граждан – они готовы к сотрудничеству.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили первые 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще про шестерых лиц, которых госпитализировали из-за болезни коронавирусом, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.

27 февраля борт покинул последний пассажир лайнера. 150 членов экипажа высадят в течение нескольких следующих дней. После того, как они покинут корабль, их поместят на карантин на 14 дней.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля коронавирусом заболели более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 людей, выздоровели – более 30 000 человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия сейчас является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины советует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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