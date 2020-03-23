Минздрав растягивает во времени вспышку коронавируса в Украине: для чего

В Минздраве пытаются растянуть вспышку Covid-2019 в стране, чтобы не допустить пика распространения инфекции. Если он наступит, то государство ждут серьезные испытания.

Среди них – возможная нехватка медицинских работников. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санэпидемиологический врач Виктор Ляшко.

Актуально Количество больных будет увеличиваться, – Ляшко

Я был бы очень рад, если бы в Украине не наступил пик этого заболевания. Все меры сейчас введены для того, чтобы растянуть во времени вспышку коронавирусной болезни,

– отметил он.

По его словам, главная задача на данный момент заключается в том, чтобы предотвратить пик заболеваемости. Как говорит Ляшко, это "станет параличом для системы здравоохранения". Пик приведет к тому, что в Украине могут быть проблемы в предоставлении медицинской помощи.

"Именно поэтому все должны быть сознательными. Если мы все будем придерживаться карантина, всех рекомендаций и мер, то это растянет во времени вспышку. И здесь я вам гарантирую: если нам удастся отойти от пика, наша система здравоохранения окажет помощь всем, кто ее потребует", – добавил заместитель главы Минздрава.

Ляшко также рассказал, что в Украине 80% инфицированных людей планируют лечить в домашних условиях (если не будет показаний для госпитализации). Тяжелые случаи будут везти в больницы.

Бригады скорой помощи на онлайн-карте будут иметь четкую статистику: можно везти в такую-то больницу, там есть еще 2 свободные кровати в реанимации. С такими методами мы будем справляться. Главное, чтобы не было пика. Будет пик – будет трудно,

– отметил Ляшко.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Тем временем Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев.



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