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Минздрав рекомендует выделить врачей для пациентов без декларации во время карантина

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Минздрав рекомендует доукомплектовать центры первичной помощи врачами, которые смогут принимать пациентов без декларации. Консультации будут касаться подозрений на коронавирус.

"Такие врачи будут консультировать, прежде всего, пациентов с симптомами коронавируса и острых респираторных заболеваний. Это будет касаться только лиц, которые не успели подписать декларацию с семейным врачом",
– сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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Также в Министерстве здравоохранения призывают украинцев, у которых еще нет декларации, решать этот вопрос быстрее. А в случае, когда у человека повышенная температура, сухой кашель и затрудненное дыхание, нужно сразу обращаться за медицинской помощью и вызвать скорую помощь.

Сейчас в Украине COVID-19 заболели 311 человек, 8 человек умерли. 4 – выздоровели.

Наиболее инфицированные регионы:

  • Черновицкая область – 47 случаев, 1 – летальный;
  • Киевская область – 41 случай;
  • г. Киев – 74 случая;
  • Тернопольская область – 43 случая, 1 – летальный;
  • Ивано-Франковская область – 28 случаев, 3 – летальных.

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Автор: Ирина Пундор
Теги: Карантин в Украине 2020 Медицина Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Украины
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