Минздрав рекомендует выделить врачей для пациентов без декларации во время карантина
Минздрав рекомендует доукомплектовать центры первичной помощи врачами, которые смогут принимать пациентов без декларации. Консультации будут касаться подозрений на коронавирус.
"Такие врачи будут консультировать, прежде всего, пациентов с симптомами коронавируса и острых респираторных заболеваний. Это будет касаться только лиц, которые не успели подписать декларацию с семейным врачом",
– сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.
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Также в Министерстве здравоохранения призывают украинцев, у которых еще нет декларации, решать этот вопрос быстрее. А в случае, когда у человека повышенная температура, сухой кашель и затрудненное дыхание, нужно сразу обращаться за медицинской помощью и вызвать скорую помощь.
Сейчас в Украине COVID-19 заболели 311 человек, 8 человек умерли. 4 – выздоровели.
Наиболее инфицированные регионы:
- Черновицкая область – 47 случаев, 1 – летальный;
- Киевская область – 41 случай;
- г. Киев – 74 случая;
- Тернопольская область – 43 случая, 1 – летальный;
- Ивано-Франковская область – 28 случаев, 3 – летальных.