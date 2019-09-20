Минздрав сократил расходы на людей с редкими заболеваниями

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Минздрав сократил финансирование орфанных заболеваний
Минздрав сократил финансирование орфанных заболеваний / Фото из соцсетей

Новое Министерство здравоохранения сократило бюджетные расходы на закупку лекарств для людей с редкими болезнями.

Новая команда министров, которая занимается охраной здоровья, на треть сократила бюджет на расходы для орфанных больных. Финансирование некоторых болезней сократилось почти вдвое, рассказывает Украинская Правда.

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Об этом свидетельствуют данные законопроекта о бюджете на 2020 год. В 2019 году на детей, больных муковисцидозом, государство потратило 72,393 миллионов гривен, а в 2020 планируют потратить 34,822 миллиона гривен.

 
Орфанные болезни – что это?
Эти заболевания встречаются крайне редко: у одного человека среди 2 тысяч людей. В Украине и в мире редкими болезнями болеет около 5% населения.

Такие болезни имеют тяжелые симптомы и их сложно диагностировать, кроме того они требуют очень дорогостоящего лечения.

Для большинства орфанных заболеваний лечения еще не существует вообще.


Минздрав сократил расходы на орфанные заболевания

Финансирование взрослых больных гемофилией сократилось вдвое: с 463,73 миллиона гривен до 262 миллионов гривен.


Финансирование на некоторые редкие болезни сократили вдвое


Законопроект от Минздрава о бюджете на 2020 год

В сообществе пациентов с орфанными заболеваниями выражают мнение, что сокращение расходов – действия экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.

Однако наоборот, согласно документам, прошлая команда Минздрава хотела увеличить финансирование и просила создать отдельную бюджетную программу для людей с редкими заболеваниями. Финансирование на расходы для орфанных заболеваний должно было составить 160 миллионов гривен.

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Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины Медицина Здоровье
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