Минздрав сократил расходы на людей с редкими заболеваниями
Новое Министерство здравоохранения сократило бюджетные расходы на закупку лекарств для людей с редкими болезнями.
Новая команда министров, которая занимается охраной здоровья, на треть сократила бюджет на расходы для орфанных больных. Финансирование некоторых болезней сократилось почти вдвое, рассказывает Украинская Правда.
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Об этом свидетельствуют данные законопроекта о бюджете на 2020 год. В 2019 году на детей, больных муковисцидозом, государство потратило 72,393 миллионов гривен, а в 2020 планируют потратить 34,822 миллиона гривен.
Такие болезни имеют тяжелые симптомы и их сложно диагностировать, кроме того они требуют очень дорогостоящего лечения.
Для большинства орфанных заболеваний лечения еще не существует вообще.
Минздрав сократил расходы на орфанные заболевания
Финансирование взрослых больных гемофилией сократилось вдвое: с 463,73 миллиона гривен до 262 миллионов гривен.
Финансирование на некоторые редкие болезни сократили вдвое
Законопроект от Минздрава о бюджете на 2020 год
В сообществе пациентов с орфанными заболеваниями выражают мнение, что сокращение расходов – действия экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.
Однако наоборот, согласно документам, прошлая команда Минздрава хотела увеличить финансирование и просила создать отдельную бюджетную программу для людей с редкими заболеваниями. Финансирование на расходы для орфанных заболеваний должно было составить 160 миллионов гривен.
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