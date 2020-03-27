Минздрав советует украинцам покупать лекарства в режиме онлайн
Из-за пандемии коронавируса Минздрав советует не посещать места массового скопления людей без надобности. Зато вместо того, чтобы пойти в аптеку, в министерстве советуют покупать лекарства онлайн, там же и оплачивать коммунальные услуги.
В фейсбуке пресс-служба Минздрава призвала органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких онлайн-сервисов в регионах.
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Зато Днепропетровская ОГА уже стала партнером с Сервисом поиска и доставки лекарств. Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказать медицинские средства онлайн или по телефону. Пока сервис работает в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.
Как воспользоваться сервисом?
Для этого необходимо зайти на сайт Liki24.com, сформировать заказ, выбрать в способах доставки "Доставка Укрпочтой". Также лекарства можно заказать по телефону 068 296 14 52. За доставку доплачивать не нужно – она бесплатная.
Заметим, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства,
– говорится в сообщении.
Важность карантина / Инфографика 24 канала
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