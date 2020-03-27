Минздрав советует украинцам покупать лекарства в режиме онлайн

Из-за пандемии коронавируса Минздрав советует не посещать места массового скопления людей без надобности. Зато вместо того, чтобы пойти в аптеку, в министерстве советуют покупать лекарства онлайн, там же и оплачивать коммунальные услуги.

В фейсбуке пресс-служба Минздрава призвала органы местной власти способствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование таких онлайн-сервисов в регионах.

К теме Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

Зато Днепропетровская ОГА уже стала партнером с Сервисом поиска и доставки лекарств. Пилотный проект "ЛекарстваДома" позволяет заказать медицинские средства онлайн или по телефону. Пока сервис работает в 5 районах Днепропетровской области: Днепровском, Криничанском, Новомосковском, Павлоградском и Криворожском. В ближайшее время он станет доступным и в других районах области.

Как воспользоваться сервисом?

Для этого необходимо зайти на сайт Liki24.com, сформировать заказ, выбрать в способах доставки "Доставка Укрпочтой". Также лекарства можно заказать по телефону 068 296 14 52. За доставку доплачивать не нужно – она ​​бесплатная.

Заметим, что заказы не принимаются на медикаменты, требующие специального температурного режима хранения, а также на препараты из перечня наркотических, психотропных средств и прекурсоров, на сильнодействующие или ядовитые лекарственные средства,

– говорится в сообщении.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.