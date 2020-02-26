Минздрав создал мильтфильмы о коронавирусе: видео
Министерство здравоохранения опубликовало два мультфильма о новом коронавирусе. В одном говорится, что такое COVID-19, а в другом – алгоритм действий в случае подозрения на инфицирование,
Відеоролики МОЗ поширили на своєму офіційному сайті.
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У мільтфільмах українцям радять:
- уникати контакту з людьми, у яких є ознаки підвищеної температури і кашлю,
- правильно користуватися медичними масками та засобами індивідуального захисту, особливо в медичних установах,
- мити руки з милом, дезінфікувати антисептиком, деє спирт,
Також у відео зазначають, що варто потрібно уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами. А якщо і був контакт, то після цього ретельно мити руки. Під час приготування їжі – правильно обробляти м'ясні продукти.
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Профілактика Covid-19: поради від ВООЗ
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
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