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Минздрав создал мильтфильмы о коронавирусе: видео

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Мультик про коронавірус / moz.gov.ua

Министерство здравоохранения опубликовало два мультфильма о новом коронавирусе. В одном говорится, что такое COVID-19, а в другом – алгоритм действий в случае подозрения на инфицирование,

Відеоролики МОЗ поширили на своєму офіційному сайті.

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У мільтфільмах українцям радять:

  • уникати контакту з людьми, у яких є ознаки підвищеної температури і кашлю,
  • правильно користуватися медичними масками та засобами індивідуального захисту, особливо в медичних установах,
  • мити руки з милом, дезінфікувати антисептиком, деє спирт,

Також у відео зазначають, що варто потрібно уникати контакту з продуктами тваринництва, домашніми або дикими тваринами. А якщо і був контакт, то після цього ретельно мити руки. Під час приготування їжі – правильно обробляти м'ясні продукти. 

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Профілактика Covid-19: поради від ВООЗ

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

 

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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