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Минздрав США официально разрешили лечить коронавирус лекарствами против малярии

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Лекарство против малярии для лечения коронавируса в США / Unsplash

FDA предоставило разрешение Министерству здравоохранения США использовать гидроксихлорохин (Плаквенил) и хлорохин для лечения пациентов с COVID-19.

Впрочем, использование этих препаратов разрешено только в уместных случаях по указанию врачей. А также тогда, когда клинические испытания других препаратов уже провели или являются недоступными, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения США.

Подробнее о гидроксихлорохине мы писали здесь Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата

FDA предписало медицинским учреждениям подробно информировать о применении препаратов при лечении коронавируса, учитывая риски и взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Что это за гидроксихлорохин и хлорохин?

Это лекарственные препараты, которые уже давно применяют для лечения ревматоидного артрита, малярии, волчанки и других заболеваний.

Отметим, что эти препараты входят в четверку лекарственных средств, которые демонстрируют лучшие результаты в лечении коронавируса во время клинических испытаний. Кроме них, ВОЗ выделил еще экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир и комбинацию из двух препаратов против ВИЧ – Лопинавир и Ритонавир (и ту же комбинацию вместе с Интерферон бета).

Симптоми коронавірусу
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лекарства Новости США Лечение
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