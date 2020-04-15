Минздрав: Украина побила собственный антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина побила антирекорд по количеству выявленных случаев заражения за сутки. Общее количество случаев COVID-19 за день выросло на 11,2%.

Из 392 новых заболевших – 29 детей и 90 медиков, рассказал Максим Степанов во время брифинга Минздрав.

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Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в столице Украины – за сутки болезнь обнаружили у 61 киевлянина.

Степанов рассказал, что за последние 24 часа госпитализировали 120 пациентов, из которых 7 детей и 10 медицинских работников.

В общем, из 3 764 пациентов с COVID-19 – 260 детей и 684 медработники.

Несмотря на антирекорд по количеству заболеваний, мы настоятельно призываем всех вас отпраздновать Пасху дома,

– заявил Степанов.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

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