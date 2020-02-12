Минздрав Украины хочет закупить респираторные маски против коронавируса с запасом на 3 месяца

Министерство здравоохранения Украины провело переговоры с производителями защитных масок, чтобы заказать дополнительное количество респираторных масок.

Сейчас Минздрав оценивает потребность в средствах защиты и проводит подготовку к дополнительным закупкам, сообщает Интерфакс-Украина.

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Как пишет Интерфакс-Украина, такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время круглого стола, который состоялся в Киеве 12 февраля.

Мы провели несколько раундов оценки потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских изделий для определенных учреждений. Сейчас в Минздраве утверждают новую методику для того, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Мы работаем с Госрезервом. Параллельно Минздрав формирует предложение о приобретении дополнительного оборудования на случай необходимости. Это респираторы, костюмы биологической защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование,

– заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, что от заражения коронавируса защищают только респираторы N95 или респираторы FFP2.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, однако на лайнере "Diamond Princess" заболело 2 украинца.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, но эвакуация не состоялась.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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