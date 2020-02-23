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Минздрав запретил волонтерам передавать продукты в "Новые Санжары": причина

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Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным в "Новые Санжары" / radiosvoboda.org

Министерство здравоохранения запретило волонтерам передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где в обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы. Еду туда передают только представители Красного Креста.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах, передает Укринформ.

Важно: Как эвакуированным из Китая людям передают еду: видео из санатория "Новые Санжары"

Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, и мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям,
– отметил Ляшко.

По его словам, в медцентре уже запустили пищеблок и еду для тех, кто находится в обсервации, готовят на месте. Иностранцам, которые обращалась за помощью к врачам из-за обострения болезни желудочно-кишечного тракта, отдельно готовят диетическую пищу.

К теме: В Новые Санжары, где находятся эвакуированные из Китая, срочно вызвали скорую: причины

Заместитель главы МВД Иван Варченко отметил, что в медцентр передают лишь средства индивидуальной гигиены, антисептики и промышленную продукцию. Пищу для эвакуированных передавать нельзя.

Мы информируем всех волонтеров, пищевые продукты передает Красный Крест. Еда не передается тем, кто находится в обсервации. Но когда люди выражают желание оставить продукты, то Красный Крест дальше будет принимать решение, что с этими продуктами делать,
– подытожил Варченко.

Отметим, переселенцы из оккупированного Донецка решили поддержать эвакуированных из Уханя и 21 февраля привезли им в медцентр "Новые Санжары" продукты: кофе, напитки, фрукты и сладости.

Проживания эвакуированных украинцев в "Новых Санжарах": главное

  • Утром 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавирус или другой простуды.
  • Людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары", что на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что у никого из них нет вируса.
  • Всего в медцентре будут находиться эвакуированные из Китая люди, персонал, который обслуживал их на самолете, и медики, что за ними ухаживают.
  • К эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она также пробудет с ними в обсервации 14 дней.
  • Отметим, через размещение эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция во время протестов задержала 24 человека (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Новые Санжары Здоровое питание Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус 2020 Продукты Министерство здравоохранения Украины Новости Украины Новости политики
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