Минздрав запретил волонтерам передавать продукты в "Новые Санжары": причина

Министерство здравоохранения запретило волонтерам передавать продукты питания в медцентр в Новых Санжарах, где в обсервации находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы. Еду туда передают только представители Красного Креста.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах, передает Укринформ.

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Мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, и мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям,

– отметил Ляшко.

По его словам, в медцентре уже запустили пищеблок и еду для тех, кто находится в обсервации, готовят на месте. Иностранцам, которые обращалась за помощью к врачам из-за обострения болезни желудочно-кишечного тракта, отдельно готовят диетическую пищу.

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Заместитель главы МВД Иван Варченко отметил, что в медцентр передают лишь средства индивидуальной гигиены, антисептики и промышленную продукцию. Пищу для эвакуированных передавать нельзя.

Мы информируем всех волонтеров, пищевые продукты передает Красный Крест. Еда не передается тем, кто находится в обсервации. Но когда люди выражают желание оставить продукты, то Красный Крест дальше будет принимать решение, что с этими продуктами делать,

– подытожил Варченко.

Отметим, переселенцы из оккупированного Донецка решили поддержать эвакуированных из Уханя и 21 февраля привезли им в медцентр "Новые Санжары" продукты: кофе, напитки, фрукты и сладости.

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Утром 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного эвакуированного нет симптомов коронавирус или другой простуды.

Людей отправили в медицинский центр "Новые Санжары", что на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, находясь в условиях обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что у никого из них нет вируса.

Всего в медцентре будут находиться эвакуированные из Китая люди, персонал, который обслуживал их на самолете, и медики, что за ними ухаживают.

К эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Она также пробудет с ними в обсервации 14 дней.

Отметим, через размещение эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция во время протестов задержала 24 человека (впоследствии 23 отпустила) и начала 5 уголовных производств.



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