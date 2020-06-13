Центр общественного развития при Министерстве здравоохранения Украины разъяснил можно ли пользоваться кондиционерам во время пандемии COVID-19. По их данным, заразиться коронавирусной инфекцией через кондиционер таки нельзя.

В ЦОС отметили, что если пользоваться кондиционерами правильно – заражения возможно избежать.

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Пока нет оснований считать, что инфицирование SARSr-CoV-2 возможно через кондиционер,

– говорится в сообщении.

В ЦОС напомнили, что кондиционеры забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи. В помещении наоборот постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители.

Поэтому несмотря на использование кондиционера в организации порекомендовали хорошо и часто проветривать помещение.

Внимание! Проветривание является одной из основных мер профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19.

Почему возникли основания полагать кондиционер способом передачи коронавируса

Предварительно исследователи предположили, что кондиционер может быть причиной инфицирования в общественных местах, но отметили, что источником инфекции кондиционер быть не может, ведь вирус передается только от человека к человеку.

А вот системы кондиционирования могут увеличить зону заражения, если в помещении находится инфицированный.