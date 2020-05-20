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В Минздраве назвали требования относительно работы в офисах во время карантина

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В Минздраве назвали требования относительно работы в офисах во время карантина
В Минздраве назвали требования относительно работы в офисах во время карантина / Unsplash

Министерство здравоохранения разработало правила работы в офисе во время карантина из-за опасности коронавируса COVID-19.

 

Так, из-за ослабления карантина в Украине работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Для того, чтобы работа в офисе была безопасной, необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

Работа в офисе во время карантина: что делать владельцам

  • обеспечить офис жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами,
  • организовать место на входе для обработки рук антисептиком,
  • нанести маркировку дистанции в 1,5 метра перед входом в офис,
  • обеспечить влажную уборку и проветривание каждые 2 часа,
  • централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты,
  • отстранить на время от работы людей, которые являются в группе риска.

Что делать работникам?

  • температурный скрининг перед началом смены и рабочего дня,
  • обязательное использование маски в помещении,
  • регулярное мытье рук жидким мылом,
  • регулярная обработка рук антисептиком,
  • избегать контактов с людьми, которые имеют симптомы респираторных заболеваний.

Гости и посетители также обязаны носить маски, соблюдать дистанцию ​​и приходить в офис только по предварительной записи.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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