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В Минздраве отрицают, что у закрытия парков был только "психологический смысл"

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Карантин в Украине
Карантин в Украине / unsplash.com

Все меры, которые были введены постановлением о карантине, имеют комплексный характер. Ни одна из мер внедренных в одиночку не дала бы ожидаемых результатов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, Минздрав внедрял меры, которые больше всего влияют на эпидемический процесс. Другая часть ограничивала мобильность граждан, что влияло на распространение коронавирусной болезни, а также ограничивало массовые скопления людей, в том числе и на свежем воздухе.

Виктор Ляшко
"Благодаря введенным карантинным мерам удалось сдержать распространение коронавирусной болезни и предотвратить коллапс медицинской системы. Украинский медик оказывает помощь всем, кто в этом нуждается. И он не выбирает, оказать помощь 40-летнему, или 70-летнему, как это было в Италии".

Он отметил, что не утверждал, что парки не несли эпидемического смысла, они закрылись не в первую очередь. Но именно их закрытие, по словам Ляшко, позволило предотвратить скопления людей.

Похожая история была с масками. Когда мы вводили масочный режим все критиковали, но впоследствии Всемирная организация здравоохранения заявила, что в условиях пандемии каждый человек считается потенциально инфицированным и ношение масок необходимо,
– рассказал главный санитарный врач.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЦР-тесты в Украине / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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