Минздрав отменил запрет на партнерские роды на время карантина. Таким образом, государство больше не видит необходимости в чрезмерных ограничениях в медучреждениях и не ограничивает право женщины на поддержку партнера во время родов.

Министерство здравоохранения отменило приказ №698, который устанавливал ограничения в учреждениях здравоохранения на время карантина, в частности, на партнерские роды. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook.

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По его словам, в прошлом месяце депутаты обратились в Минздрав с просьбой прекратить ограничение прав женщин на партнерскую поддержку во время родов, с соблюдением карантинных ограничений.

Следовательно, в Минздраве рассмотрели обращение и отменили запрет.

Государство больше не видит необходимости в чрезмерных ограничениях в медучреждениях и нет оснований ограничивать права женщин, которые имеют право получать поддержку своего партнера в один из важнейших моментов своей жизни,

– добавил депутат.

Важно: у местных властей в соответствии с законодательством сохраняются полномочия по управлению медучреждениями на своих территориях.

Проблему с местными властями также отметила Евгения Кубах, соучредитель ОО "Природные права Украины".

"Запрет идет от местных управлений и департаментов здравоохранения, и руководство родильных домов выполняет именно их наставления. Пока эти решения не будут отменены, проблема будет оставаться", – отметила правозащитница.