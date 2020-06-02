В Министерстве здравоохранения Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 2 июня, пишет Здоровье 24.

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Вчера (1 июня) был обнаружен в аппарате министерства первый случай заболевания коронавирусной инфекцией,

– сказал Максим Степанов.

По его словам, был выявлен круг контактных лиц, с которыми имел связь больной работник Минздрава.

"Сегодня (2 июня) будут проведены тестирования, какое-то количество людей будет отправлено ​​на самоизоляцию", – добавил Степанов.

Добавим, что по состоянию на 2 июня в Украине обнаружили 24 340 случаев коронавируса, выздоровели 10 078 человек. С начала эпидемии коронавируса в стране умерли 727 человек, за минувшие сутки – 9 случаев.