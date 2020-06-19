Министерство здравоохранения инициирует усиление карантина из-за рекордного количества больных, которое фиксируют в Украине уже несколько дней подряд. Речь идет о максимально жестком контроле по соблюдению карантина теми или иными учреждениями.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге отметил, что речь идет о транспорте, некоторых супермаркетах и учреждениях, пишет 24 канал.
По словам Степанова, люди не одевают маски в транспорте, а также есть супермаркеты, в которых не соблюдают социальную дистанцию.
Максим Степанов
"Мы считаем, что жесткие ограничения должны вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе ночных клубов"
Карантин в Украине продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала
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