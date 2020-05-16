В Минздраве заявили, что не планируют закупать аппараты ИВЛ "Новатор" для больниц

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Министерстве никогда не планировали закупать аппараты для искусственной вентиляции легких госпредприятия "Новатор" для использования в больнице.

Об этом Степанов сказал на утреннем брифинге 16 мая, пишет Здоровье 24.

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Глава Минздрава сказал, что аппараты "Новатор" они не планируют закупать именно для больниц. Добавим, что компания "Новатор" производит модернизированный мешок Амбу, зарегистрированный как мобильный неинвазивный аппарат искусственной вентиляции легких.

"Он может использоваться при экстренных состояниях, например, при экстренной помощи для того, чтобы довезти пациента до больницы, где пациент будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – отметил Степанов.

По его словам, в отношении этих аппаратов Минздрав провел консультацию с врачами-анестезиологами.

Если говорить об аппаратах ИВЛ, которые мы собираемся закупать, то мы провели консультации и получили выводы от наших анестезиологов, одного из ведущих анестезиологов страны господина Дуброва относительно использования тех аппаратов, которые мы собираемся закупать, подходят ли они для нашей больницы, или нет,

– добавил глава Минздрава.

Реакция Супрун на производство аппаратов предприятия "Новатор"

Добавим, что днями ранее бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала решение Минздрава позволить госпредприятию "Новатор" (Хмельницкий) производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тогда из представителей власти никто не объяснил, что эти аппараты не будут использоваться в больницах.

В предприятии сообщили, что готовы производить 10 тысяч аппаратов в месяц по цене всего 20 тысяч за единицу. Супрун добавила, что за границей мешок Амбу стоит менее 500 долларов, что почти вдвое дешевле озвученной компанией "Новатор" цены.

Если коротко – выглядит так, что Минздрав Украины вместе со своими "экспертами" фактически дали разрешение на производство оборудования, которое не требуется, а его использование может быть опасным для пациентов! Очередное одобрение расходования средств налогоплательщиков и новое пространство для проведения коррупционных сделок,

– заявила Супрун.

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