Мир должен готовиться к пандемии, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуацию с коронавирусом рано называть пандемией, впрочем страны должны перейти "в режим готовности".

Сейчас же использование слова "пандемия" не является целесообразным и вызывает страх, сообщает BBC.

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ВОЗ уверяет, что ситуация с коронавирусом еще не достигла уровня пандемии. Но некоторые ученые считают, что общество уже движется к ней. Всплеск заболеваний в Южной Корее, Италии и смерть в Иране вызвали у ученых беспокойство.

Руководитель программы ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций со здоровьем Майк Райан сказал, что пора сделать "все, что в наших силах, чтобы подготовиться к пандемии".

Впрочем, он отметил, что говорит об этом не ради распространения паники, а наоборот. Майк Райан считает, что это сообщение является ключевым, ведь вирус можно сдержать и многим странам это действительно удалось.

Пандемия – что это? Пандемия – массовая эпидемия, которая распространяется по стране, миру и континентам быстрыми темпами. Как правило, характеризуется отсутствием коллективного иммунитета, лечения и вакцины.

Главное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных превышает 80 000 человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000.

по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3000. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии . Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

. Там от осложнений от коронавируса умерло 7 человек, все были пожилыми людьми. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Добавим, что украинцы, проживающие в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавируса зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера было 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев . Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.

. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре " Новые Санжары ", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019. Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Поэтому, чтобы успокоить людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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