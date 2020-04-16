Мир столкнется с психическими расстройствами после пандемии коронавируса
Мир, вероятно, столкнется с глобальным кризисом плохого психического здоровья после того, как пройдет пандемия коронавируса, предупреждают эксперты.
Об этом пишет британское издание Independent со ссылкой на слова экспертов в области психического здоровья.
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"Социальная изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок – это идеальные условия для возникновения психических проблем", – сказал один из авторов журнала Lancet Psychiatry, профессор Рори О'Коннор из Университета Глазго.
По словам профессора, если ничего не делать, мир может столкнуться с ростом ментальных расстройств, таких как тревога, депрессия, а также с ростом проблемного поведения – алкоголизм, наркомания, травля в интернете, азартные игры.
Мы также можем столкнуться с ростом бездомности и большим числом разрывов отношений в парах. Масштабы этих проблем слишком серьезные, чтобы их игнорировать, как с точки зрения влияния на жизнь отдельного человека, так и их влияния на широкую общественность,
– добавил автор.
К примеру, по результатам опроса Ipsos Mori, который был проведен среди 1099 человек, более половины опрошенных заявили о тревоге и страхе из-за пандемии COVID-19.
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