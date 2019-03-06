Мир выглядит счастливее, когда человек стареет

Ученые выяснили, что чем старше мы становимся, тем меньше мы реагируем на гнев и меньше замечаем негативное отношение близких.

Ученые попросили 10 тысяч респондентов пройти специальный онлайн-тест на распознавание эмоций, пишет The Times.

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Выяснилось, что дети не в полной мере распознают оттенки эмоций, а наиболее остро на эмоции реагируют подростки и люди в возрасте до 30 лет. После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается.



Старые люди видят мир счастливее

Исследователи не знают причину этого, но отмечают, что, возможно, снижение реакции на оценочные суждения людей действительно делает людей с возрастом спокойнее и счастливее.

Как контролировать эмоции и уберечь психическое здоровье – читайте в материале.

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