Мир выглядит счастливее, когда человек стареет

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Мир выглядит счастливее, когда человек становится старше
Мир выглядит счастливее, когда человек становится старше

Ученые выяснили, что чем старше мы становимся, тем меньше мы реагируем на гнев и меньше замечаем негативное отношение близких.

Ученые попросили 10 тысяч респондентов пройти специальный онлайн-тест на распознавание эмоций, пишет The Times.

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Выяснилось, что дети не в полной мере распознают оттенки эмоций, а наиболее остро на эмоции реагируют подростки и люди в возрасте до 30 лет. После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается.

Старі люди бачать світ щасливішим
Старые люди видят мир счастливее

Исследователи не знают причину этого, но отмечают, что, возможно, снижение реакции на оценочные суждения людей действительно делает людей с возрастом спокойнее и счастливее.

Как контролировать эмоции и уберечь психическое здоровье – читайте в материале.

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Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье
Источник: 24 Канал
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