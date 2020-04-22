24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Мир заинтересовался украинской футболкой, которая мгновенно показывает кардиограмму сердца

- Читати новину українською

Украинский предприниматель и врач-исследователь создали чудо-футболку, которая может стать личным кардиологом. И главное – помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.

С виду это обычная футболка, которая легко стирается в машинке-автомате. Однако чудо-способности проявляются тогда, когда ее надеваешь. В специальной программе на телефоне появляется кардиограмма вашего сердца. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель компании Heart In Алексей Виноградов.

К слову Стартап Everlywell запустил наборы для диагностики коронавируса дома

По этим данным любой спортсмен без медицинского образования может понять, стоит ли ослабить нагрузку или вообще сделать паузу на несколько дней.


Кардиограмму сердца можно отслеживать через смартфон / Фото Heart In

Соучредитель компании Heart In Алексей Виноградов в эфире 24 канала рассказал, что на фитнес-футболку есть неслыханный спрос. Заинтересовались украинской продукцией в США, Европе и Азии.

"Обычно футболки мы продаем для бизнеса, обычные покупатели тоже покупают, но мало", – сказал Виноградов.

Алексей Виноградов рассказал об особенностях чудо-футболки: смотрите видео​

 

Автор: Марина Молька
Теги: Здоровье Новости Здоровье Новости Украины Здоровая жизнь Бизнес Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей