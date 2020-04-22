Мир заинтересовался украинской футболкой, которая мгновенно показывает кардиограмму сердца
Украинский предприниматель и врач-исследователь создали чудо-футболку, которая может стать личным кардиологом. И главное – помогает уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний.
С виду это обычная футболка, которая легко стирается в машинке-автомате. Однако чудо-способности проявляются тогда, когда ее надеваешь. В специальной программе на телефоне появляется кардиограмма вашего сердца. Об этом 24 каналу рассказал соучредитель компании Heart In Алексей Виноградов.
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По этим данным любой спортсмен без медицинского образования может понять, стоит ли ослабить нагрузку или вообще сделать паузу на несколько дней.
Кардиограмму сердца можно отслеживать через смартфон / Фото Heart In
Соучредитель компании Heart In Алексей Виноградов в эфире 24 канала рассказал, что на фитнес-футболку есть неслыханный спрос. Заинтересовались украинской продукцией в США, Европе и Азии.
"Обычно футболки мы продаем для бизнеса, обычные покупатели тоже покупают, но мало", – сказал Виноградов.
Алексей Виноградов рассказал об особенностях чудо-футболки: смотрите видео
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