В мире обнаружили более 5 миллионов случаев заражения коронавирусом

Всего с начала эпидемии в мире подтвердили 5 014 943 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы на карте распространения коронавируса в мире, которая создана при Университете Джонса Хопкинса.

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Общее количество подтвержденных случаев в мире – 5 014 943. К сожалению, из-за осложнения, вызванных COVID-19, умерли 328 462 человека.

Из положительных новостей – более 2 миллионов пациентов выздоровели.

По состоянию на 21 мая наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США – 1 551 853. Страна также занимает первое место в антирейтинге по количеству летальных случаев – 95 тысяч человек умерли. В то же время преодолели заболевание – более 366 тысяч.

В Украине обнаружили 19 706 случаев заражения COVID-19, 579 человек умерли, а 6 227 выздоровели.

Количество больных на коронавирус в мире / Скриншот arcgis.com