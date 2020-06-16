В мире уже более 8 миллионов случаев COVID-19 – еще один миллион за неделю
COVID-19 пока что даже не собирается останавливаться, а только стремительно распространяется, ведь только 8 дней назад в мире было зарегистрировано 7 миллионов больных. Сейчас же этот показатель достиг 8 миллионов.
COVID-19 начал распространяться в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По состоянию на 16 июня, в мире зарегистрировано уже 8 051 357 случаев заражений. 24 канал напоминает, как быстро COVID-19 распространялся по миру.
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31 декабря власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Зато разные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа — начале сентября 2019 года.
Из-за высокой заболеваемости 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.
11 марта коронавирус получил статус пандемии, но до этого момента вирус успел распространиться по миру, а за несколько дней его эпицентром стала Европа.
Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали только через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.
С этого момента общее количество заболевших начало расти значительно быстрее, а каждый новый миллион больных стали фиксировать все чаще. К примеру, между последним миллионом случаев заражений разница всего в 8 дней.
Вероятно, на это есть две основных причины:
- COVID-19 уже давно начал распространяться не благодаря эмигрантам, а между гражданами внутри каждой страны;
- Количество проведенных тестирований значительно возросло.
Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случаев заражения, 55 833 смертей, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случаев, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек скончались, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациентов умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.