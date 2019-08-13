Миру может грозить еще одна эпидемия: чем она опасна

Бактерии, вызывающие тяжелые формы энтероколита, приспособились к жизни в больницах. Благодаря этому они все чаще вызывают вспышки трудно излечимой диареи в их стенах.

Международная группа ученых выяснила, что бактерия Clostridium difficile эволюционировала до появления вида, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется, информирует Science Daily.

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Бактерия способна вызвать инфекционные заболеваний кишечника. Микроорганизм может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния, например сепсис.

Исследователи проанализировали геном 906 штаммов бактерий клостридий, которые содержались в людях, животных (собаках, свиньях и лошадях) и в окружающей среде.

Оказалось, что сейчас формируется разновидность микроорганизма, который приспособлен для выживания и роста в больничных условиях.



Clostridium difficile

Этот штамм присутствует в 70% образцов, взятых у пациентов больниц. Он обладает мутациями, которые позволяют бактериям лучше усваивать сахар и формировать споры.

Первые помогают им питаться глюкозой и фруктозой, которые присутствуют в "больничной еде" в больших количествах, а вторые – сопротивляться действию обеззараживающих средств, которые используют в медицинских учреждениях.

Результаты исследования показали, что микроорганизмы активно колонизируют кишечник мышей, рацион которых богат углеводами.

Clostridium difficile – что это? Это бактерии, которые образуют споры, устойчивые к воздействию внешней среды и легко передающиеся от человека к человеку. К заболеваниям часто приводит прием антибиотиков, которые уничтожают полезную микрофлору и способствуют росту клостридий. Clostridium difficile впервые появилась около 76 тысяч лет назад, однако число различных штаммов начало увеличиваться в конце XVI века с появлением первых больниц.

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