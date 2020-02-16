Мясо диких животных или биологическое оружие: ученые ищут причины возникновения коронавируса

Ученые до сих пор не пришли к окончательному согласию относительно версии происхождения смертельного коронавируса. Что повлекло появление нового заболевания, стоит ли украинцам бояться болезни, которая унесла жизни уже полторы тысячи человек, и каким образом можно обезопасить себя – читайте в материале 24 канала.

Дикие животные – переносчики вируса

Коронавирус COVID-19 – близкий родственник известных ранее вирусов SARS и MERS. Сухой кашель, слабость, головная боль и лихорадка – все симптомы вызывали эти вирусы. Поскольку предыдущие версии имели животное происхождение, ученые начали двигаться в этом направлении. Поэтому подозрение пало на летучих мышей.

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Тем более, животных продавали на рынке в городе Ухань. Суп из этих летающих млекопитающих – это популярный деликатес в стране. Поэтому эксперты отметили, что предположительно, летучие мыши и распространили заразу.

Летучая мышь стала резервуаром вируса. Мутации могли привести к появлению нового типа вируса, который стал патогенным для человека,

– отметил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.



Летучие мыши могли стать распространителями нового типа вируса

Под подозрение попала и китайская кобра, а также южнокитайский многополосный крайт. В конце концов, ученые выделили другое животное – панголина. Его тоже употребляют в пищу.



Ученые предположили, что коронавирус передался человеку от панголина

На рынке Уханя мясо этого млекопитающего не является редкостью. Из первых 41 зараженных, 27 человек часто посещали рынок, на котором продавали панголинов. По словам микробиолога Елены Ливинской, если посмотреть видео с этого базара, то можно увидеть, что там продавали жареных крыс, летучих мышей, панголинов, кошек и собак, которых там также потребляют в пищу.

На самом деле, удивительно, что эта вспышка не произошла раньше,

– прокомментировала микробиолог.

Биологическое оружие – причина вируса

Еще одна версия происхождения вируса – биологическое оружие, потому что в Ухане есть мощная лаборатория биобезопасности. Первыми эту версию обнародовало издание The Washington Times со ссылкой на бывшего офицера израильской военной разведки микробиолога Дани Шогама.

Однако, мужчина не предоставил развернутых объяснений. В Китае официально опровергли эту версию. В частности, наши ученые тоже сомневаются в этом.

Чтобы вирусы были активны, они должны проживать в каком-то биологическом объекте, ведь размножаются именно в клетках живых организмов,

– объяснил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.

Несмотря на то, что происхождение инфекции, унесшей полторы тысячи жизней, до сих пор не известно, эксперты советуют украинцам:

Не паниковать;

Избегать потребления мяса неизвестного происхождения, особенно, экзотического;

Мыть руки, поскольку это самый простой способ не заразиться;

Не касаться лица грязными руками.

Также можно смело заказывать посылки из Китая. Даже если какой-то вирус и будет на коробке, он точно исчезнет за время доставки. Потому что преодолев такой долгий путь, он просто погибнет. Переносчиками вируса могут быть только живые организмы.



Мифы и правда про коронавирус 2020 / Инфографика 24 канала

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