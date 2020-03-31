Мэр Монастыриска заболел коронавирусом
У мэра Монастыриска Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили коронавирус. Чиновник находится на самоизоляции.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте также: Коронавирус в Украине: количество больных – 549
При этом он добавил, что вместе с ним тест делал и его заместитель – Андрей Гладыш, но его тест показал отрицательный результат.
Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров,
– отметил городской голова.
При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов.
По его словам, последний месяц он чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.
Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его,
– добавил Старух.
Он также сообщил, что проведет две недели в самоизоляции и продолжит работать.
Коронавирус на Тернопольщине: главное
- В Тернопольской области зафиксировали 78 случаев коронавируса, 58 из которых – жители Монастырисского района. Отметим, что в этом же районе коронавирусом заболели 27 медиков.
- От коронавируса в области пока умер 1 человек – житель все того же Монастырисского района. Больному было 68 лет.
- В Тернопольской городской детской больнице находятся четверо детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимационном отделении городской детской больницы лечат 1,5-летнего ребенка из Кременецкого района. Малыш в стабильно тяжелом состоянии с пневмонией.
- Первый случай инфицирования в Тернопольской области зафиксировали 20 марта – заболел 57-летний священник. По данным МВД, в полиции подсчитали, что больной священник за неделю контактировал с более 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
На коронавирус проверили пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске: 57 положительных результатовсегодня , 11:07
-
В Запорожье врачам удалось вылечить два человека от коронавирусасегодня , 12:10
-
На Ровненщине от коронавируса умерла женщина: болезнь зафиксировали посмертносегодня , 14:04
-
Коронавирус в Германии: количество больных уже около 62 тысячисегодня , 11:59
-
Больницы штата Нью-Йорк используют грузовики в качестве временных моргов: 18+сегодня , 17:01
-
В Франковске в роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавируссегодня , 15:16