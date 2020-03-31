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Мэр Монастыриска заболел коронавирусом

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У мэра Монастыриска Тернопольской области Андрея Старуха подтвердили коронавирус. Чиновник находится на самоизоляции.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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При этом он добавил, что вместе с ним тест делал и его заместитель – Андрей Гладыш, но его тест показал отрицательный результат.

Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров,
– отметил городской голова.

При этом он добавил, что чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов.

По его словам, последний месяц он чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально.

Врачи утверждают, что большинство из нас перенесет это заболевание не чувствуя его,
– добавил Старух.

Он также сообщил, что проведет две недели в самоизоляции и продолжит работать.

Коронавирус на Тернопольщине: главное

  • В Тернопольской области зафиксировали 78 случаев коронавируса, 58 из которых – жители Монастырисского района. Отметим, что в этом же районе коронавирусом заболели 27 медиков.
  • От коронавируса в области пока умер 1 человек – житель все того же Монастырисского района. Больному было 68 лет.
  • В Тернопольской городской детской больнице находятся четверо детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимационном отделении городской детской больницы лечат 1,5-летнего ребенка из Кременецкого района. Малыш в стабильно тяжелом состоянии с пневмонией.
  • Первый случай инфицирования в Тернопольской области зафиксировали 20 марта – заболел 57-летний священник. По данным МВД, в полиции подсчитали, что больной священник за неделю контактировал с более 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Медицина Здоровье Лечение Тернополь Коронавирус в Украине
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