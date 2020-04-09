Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса
В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители очень мало путешествуют.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает "Радио Свобода".
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По его словам, именно отсутствие путешествий позволило избежать контактов с больными.
Вместе с тем, Сенкевич признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевской ОГА за то, что те якобы скрывают информацию.
Он также добавил, что ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.
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Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала
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