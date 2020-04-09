24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса

- Читати новину українською
Почему в Николаеве нет коронавируса / mayupravo.com

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители очень мало путешествуют.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает "Радио Свобода".

Также на тему: Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

 
Мэр Николаева Александр Сенкевич
“Феномен в том, что, по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествующих как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что очень мало людей были за границей”.

По его словам, именно отсутствие путешествий позволило избежать контактов с больными.

Вместе с тем, Сенкевич признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевской ОГА за то, что те якобы скрывают информацию.

Он также добавил, что ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.

Сенкевич про коронавирус: смотреть видео


Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Николаева Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:00 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
сегодня 09:13 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт
7 апреля 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
7 апреля 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей