Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса

В Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, поскольку местные жители очень мало путешествуют.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает "Радио Свобода".

Также на тему: Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Мэр Николаева Александр Сенкевич “Феномен в том, что, по исследованиям Международного республиканского института, жители области меньше всех путешествующих как внутри страны, так и за границу. Поэтому отсутствие заболеваемости связываю с тем, что очень мало людей были за границей”.

По его словам, именно отсутствие путешествий позволило избежать контактов с больными.

Вместе с тем, Сенкевич признал, что на недавнем селекторном совещании президент Зеленский предъявил претензии и ему, и главе Николаевской ОГА за то, что те якобы скрывают информацию.

Он также добавил, что ежедневно в городе умирает от 10 до 16 человек, что является обычной цифрой для Николаева, а количество больных пневмонией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась почти вдвое.

Сенкевич про коронавирус: смотреть видео



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.