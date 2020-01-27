Мэр Уханя готов уйти в отставку

Ухань – город, который считают источником вспышки коронавируса. Его мэр Чжоу Сяньван заявил о том, что готов уйти в отставку и сделает это в том случае, если его решение о закрытии города раскритикует община.

Также мэр Уханя признал, что в начале вспышки коронавируса информация подавалась не слишком оперативно, сообщает South China Morning Post.

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Впрочем он надеется, что горожане войдут в его положение.

Информация была озвучена не своевременно, но я надеюсь, что вы войдете в мое положение, ведь это инфекционная болезнь. Согласно соответствующему закону, такие данные должны объявляться мной, руководителем местной власти, только после того, как я буду уполномочен (центральным правительством),

– объяснил Чжоу Сяньван.

Чжоу Сяньван считает, что главное, чтобы закрытие города стало эффективными при борьбе с распространением вируса, и понимает, что ответственность за это решение лежит на нем и на секретаре парткома Уханя Ма Гоцяне.

Если Центральное правительство скажет, что народ недоволен, мы готовы уйти в отставку,

– заявил Чжоу Сяньван.

Что известно о китайском коронавирусе

По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек. Общее количество инфицированных – около 3000 человек по всему миру.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ –2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

В аэропортах ряда стран, включая Украину, дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сейчас он выявлен в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

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