Мэрия Одессы будет работать дистанционно: у работника обнаружили COVID-19
Коронавирус в Одессе 1 апреля обнаружили у работника департамента обращений граждан городского совета Одессы. При таких условиях мэрия вынуждена перейти на дистанционную работу, но несмотря на это качество работы городских властей не изменится.
Об этом рассказал в фейсбуке заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.
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В Украине действуют карантинные ограничения, однако большинство сотрудников мэрии, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города, все же работали из админздания на Думской площади, 1.
Сегодня у одного из работников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Всех контактных лиц уже установили и отправили на карантин,
– написал Вугельман.
Представитель властей отметил, что именно это подразделение мэрии непосредственно находилось в контакте с жителями города, поэтому "взяло удар на себя".
Чтобы такого больше не происходило, 1 апреля руководство города решило отправить многих работников мэрии на удаленную работу. Вугельман настаивает, что технические трудности есть, но качество работы городских властей не изменится.
Добавим, что в пресс-службегородского головы Одессы рассказали несколько деталей о больном на COVID-19 работнике:
- Его диагноз подтвердился вечером 1 апреля.
- Неделю до этого он лечился дома.
- Анализ на коронавирус сдал, потому что почувствовал ухудшение состояния здоровья.
- Сейчас находится в Одесской городской клинической инфекционной больнице.
По состоянию на конец дня 1 апреля в целом по Украине обнаружили 794 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 в Одессе и области.
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