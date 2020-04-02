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Мэрия Одессы будет работать дистанционно: у работника обнаружили COVID-19

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Одесская мэрия будет работать удаленно / Фото из соцсетей

Коронавирус в Одессе 1 апреля обнаружили у работника департамента обращений граждан городского совета Одессы. При таких условиях мэрия вынуждена перейти на дистанционную работу, но несмотря на это качество работы городских властей не изменится.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

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В Украине действуют карантинные ограничения, однако большинство сотрудников мэрии, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города, все же работали из админздания на Думской площади, 1.

Сегодня у одного из работников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Всех контактных лиц уже установили и отправили на карантин,
– написал Вугельман.

Представитель властей отметил, что именно это подразделение мэрии непосредственно находилось в контакте с жителями города, поэтому "взяло удар на себя".

Чтобы такого больше не происходило, 1 апреля руководство города решило отправить многих работников мэрии на удаленную работу. Вугельман настаивает, что технические трудности есть, но качество работы городских властей не изменится.

Добавим, что в пресс-службегородского головы Одессы рассказали несколько деталей о больном на COVID-19 работнике:

  • Его диагноз подтвердился вечером 1 апреля.
  • Неделю до этого он лечился дома.
  • Анализ на коронавирус сдал, потому что почувствовал ухудшение состояния здоровья.
  • Сейчас находится в Одесской городской клинической инфекционной больнице.

По состоянию на конец дня 1 апреля в целом по Украине обнаружили 794 случая инфицирования коронавирусом, из них 14 в Одессе и области.

коронавирус
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Автор: Олесь Друкач
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Одессы Новости Украины
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