Мэрия Одессы будет работать дистанционно: у работника обнаружили COVID-19

Коронавирус в Одессе 1 апреля обнаружили у работника департамента обращений граждан городского совета Одессы. При таких условиях мэрия вынуждена перейти на дистанционную работу, но несмотря на это качество работы городских властей не изменится.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель городского головы Одессы Павел Вугельман.

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В Украине действуют карантинные ограничения, однако большинство сотрудников мэрии, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города, все же работали из админздания на Думской площади, 1.

Сегодня у одного из работников нашей структуры подтвердился диагноз коронавирус COVID-19. Всех контактных лиц уже установили и отправили на карантин,

– написал Вугельман.

Представитель властей отметил, что именно это подразделение мэрии непосредственно находилось в контакте с жителями города, поэтому "взяло удар на себя".

Чтобы такого больше не происходило, 1 апреля руководство города решило отправить многих работников мэрии на удаленную работу. Вугельман настаивает, что технические трудности есть, но качество работы городских властей не изменится.

Добавим, что в пресс-службегородского головы Одессы рассказали несколько деталей о больном на COVID-19 работнике:

Его диагноз подтвердился вечером 1 апреля.

Неделю до этого он лечился дома.

Анализ на коронавирус сдал, потому что почувствовал ухудшение состояния здоровья.

Сейчас находится в Одесской городской клинической инфекционной больнице.

По состоянию на конец дня 1 апреля в целом по Украине обнаружили 794 случая инфицирования коронавирусом , из них 14 в Одессе и области.