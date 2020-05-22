Младенцу впервые успешно пересадили клетки печени, полученные из стволовых клеток

В Японии младенцу пересадили клетки печени, полученные из эмбриональных стволовых клеток – это первая операция такого рода. Ребенок смог дожить до возраста и веса, когда можно выполнить трансплантацию настоящего органа.

Ребенок, родившийся в октябре 2019 года, имел нарушения цикла мочевины, в результате чего в печени накапливался токсический аммиак. Трансплантацию печени провести было нельзя, ведь ребенок был слишком маленький для такого вмешательства, сообщает Medical Express.

К теме Впервые в мире провели трансплантацию руки от живого донора

Пересадку печени можно делать не раньше 13 месяцев после рождения и при условии, если ребенок весит не менее 6 кг. Но оставлять ребенка без медицинской помощи также было невозможно. Следовательно, японские медики из Национального центра здоровья и развития детей додумались, как поддержать жизнь ребенка до момента проведения оперативного вмешательства.

На шестой день жизни малыша ему пересадили 190 миллионов гепатоцитов (клеток печени), полученных из эмбриональных стволовых клеток. Состояние младенца нормализовалось и концентрация аммиака в организме снизилась.

В марте этого года ребенку провели полноценную операцию по пересадке печени, донором которой стал отец пациента.

Работники учреждения планируют и в дальнейшем использовать этот метод. По их мнению, это позволит спасти жизни многих детей с дисфункциональной печенью.